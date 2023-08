Serie A, pronta la direttiva sui maxi recuperi: aumenta il tempo di gioco effettivo

Si preparano grandi novità per la nuova stagione sportiva del campionato italiano. Le partite saranno caratterizzate da due minuti di recupero in più nel prima frazione e dai 7 ai 10 nella seconda

Si prepara una piccola grande rivoluzione nella nostra Serie A. La FIFA e la sua Commissione Arbitrale, infatti hanno deciso che già dall'inizio di questa nuova stagione sportiva 2023/2024 ci saranno 2 minuti di recupero in più nel primo tempo, e dai 7 ai 10 minuti al termine della seconda frazione, per un totale approssimativo di 100 minuti per partita. Secondo quanto riportato dal Comitato Arbitri Nazionali, l'esperimento provato nel mondiale in Qatar verrà riproposto nel campionato italiano e nelle maggiori leghe europee. L'obiettivo è quello di raggiungere i 60 minuti di gioco effettivi a partita. Il presidente della Commissione arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, si era già espresso in merito ai maxi recuperi e alla loro necessità, causata da perdite di tempo ed esultanze dopo i gol, prima del recente mondiale: “Se si vuole più tempo attivo, dobbiamo essere pronti a vedere questi recuperi. Pensate ad una partita con tre gol segnati. Un’esultanza richiede normalmente un minuto, un minuto e mezzo. Quindi con tre gol si perdono cinque o sei minuti”.