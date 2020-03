Serie A, posticipato a domani l’incontro Lega-Aic sul taglio stipendi

Tutto rimandato a domani. Come riporta Sky Sport, slitta di 24 ore l’incontro previsto per oggi alle 18.45 tra Lega e Aic per parlare del taglio degli stipendi. Se la Juventus ha anticipato tutti decidendo in autonomia di decurtare quattro mensilità ai suoi calciatori, lo stesso non si può dire degli altri club di Serie A che aspettano di ricevere una linea comune da Dal Pino. L’incontro con l’assocalcialtori serve a trovare una soluzione alle due ipotesi messe sul tavolo. La prima prevede il non pagamento per il periodo di inattività, mentre la seconda un taglio percentuale sull’annualità percepita dai giocatori.