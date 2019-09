Serie A, poker del Napoli con il Lecce: Samp di misura contro il Toro

Nelle altre gare disputate in Serie A alle 15:00, il Napoli di Carlo Ancelotti non fallisce l’appuntamento al Via Del Mare contro il Lecce, vincendo per 4-1 grazie alla doppietta di Llorente (28′, 82′), al rigore di Insegne (40′) e alla rete di Fabian Ruiz (52′) prima del gol della bandiera di Mancosu dal dischetto (61′). Primo sorriso invece per Di Francesco, che trova i primi punti in campionato dopo tre sconfitte con la sua Sampdoria. I blucerchiati superano di misura il Torino di Mazzarri con il mancino di Gabbiadini che non lascia scampo a Sirigu.