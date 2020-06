Serie A, playoff e playout in caso di nuovo stop. Algoritmo resta come piano C

Si è concluso il Consiglio federale che doveva decidere le sorti del campionato in caso di nuovo stop a causa del coronavirus. Con diciotto voti favorevoli ha vinto l’opzione playoff e playout, che dovranno però avere delle date utili da poter sfruttare. In caso di mancanza di tempo, come piano C resta invece l’algoritmo, che assegnerà a tavolino le posizioni finali stabilendo chi andrà in Europa e chi invece verrà retrocesso in Serie B. Bocciato invece lo stop alle retrocessioni e decretata ufficialmente la fine del campionato femminile.