Serie A, Parma-Sampdoria 2-3: vittoria in rimonta per la squadra di Ranieri

Vittoria in rimonta per la Sampdoria, che batte il Parma 3-2 in trasferta. La formazione di Claudio Ranieri era andata sotto nel punteggio per colpa di un gol di Gervinho (18′) e dell’autorete del blucerchiato Bereszynski al 40′ (i crociati si sono visti annullare anche una rete di Caprari per fuorigioco). Nella ripresa, poi, solamente Sampdoria: accorcia le distanze Chabot (48′), pareggia i conti Quagliarella (69′) e conclude la rimonta Bonazzoli (78′). I blucerchiati si portano così a +9 dal terzultimo posto (occupato al momento dal Lecce), ipotecando parzialmente il discorso salvezza.