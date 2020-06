Serie A, Parma-Inter 1-2: De Vrij e Bastoni ribaltano la gara

Non molla l’Inter di Antonio Conte e con un finale di gara rocambolesco rimane in scia di Juve e Lazio, allontanando anche il ritorno dell’Atalanta. Al Tardini di Parma finisce 2 a 1 per i nerazzurri, che soffrono però per gran parte della sfida soprattutto grazie alla migliore interpretazione di gara dei padroni di casa. Marce alte sin da subito per il gruppo di D’Aversa, che trova il vantaggio con l’ex Roma Gervinho. Cornelius, Kucka e Kulusevski sprecano troppo, ma né Eriksen né Lukaku e Lautaro riescono a incidere.La svolta la da Sanchez, che entra dalla panchina e restituisce ai suoi smalto e brillantezza. Il pareggio arriva su colpo di testa di De Vrij e – dopo l’espulsione per proteste di Kucka – ci pensa l’ex Bastoni a completare la clamorosa rimonta incornando da due passi un cross morbido di Moses. Una prestazione non eccellente ma che basta all’Inter per togliersi di dosso le scorie del pareggio con il Sassuolo.