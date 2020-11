Serie A, Parma-Fiorentina 0-0: partita con poche emozioni, Iachini resta in bilico

Un altro match senza reti in questa giornata di Serie A. Ieri sera il pari a reti inviolate tra Sassuolo e Udinese, oggi le vittorie di Cagliari e Spezia e in serata lo 0-0 tra Parma e Fiorentina. C’era tanta attesa soprattutto per la situazione di Beppe Iachini, tecnico dei viola che aveva bisogno di tre punti o almeno di una prova convincente per scacciare i fantasmi dell’esonero. Non è arrivato né uno né l’altro, in una partita con poche emozioni: entrambe le formazioni restano in una condizione di classifica preoccupante. La Fiorentina ha 8 punti, il Parma di Liverani appena 6 ma con parecchi problemi di formazione nelle ultime settimane. Per la panchina dei gigliati in questi giorni sta salendo il nome di Cesare Prandelli.