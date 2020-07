Serie A, Parma-Atalanta 1-2: Malinovskyi-Gomez in rimonta, Dea seconda

L’Atalanta continua a coltivare il sogno secondo posto. La squadra di Gasperini vince anche in casa del Parma dopo il pareggio a San Siro col Milan e balza in solitaria alle spalle della Juventus. I nerazzurri conquistano tre punti in rimonta contro gli uomini di D’Aversa, passati in vantaggio a fine primo tempo con la rete di Dejan Kulusevski, il grande ex della partita. Poi il pareggio al 70′ di Malinovskyi e il raddoppio del Papu Gomez all’84’. L’Atalanta sale così a 78 punti, provvisoriamente da sola al secondo posto in attesa di Inter-Napoli e Lazio-Brescia.