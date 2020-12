Serie A, pari tra Verona e Cagliari: 1-1 al Bentegodi

Si conclude anche il lunch match domenicale della decima giornata di Serie A. Finisce 1-1 tra Verona e Cagliari. Inizio sfortunato per Di Carmine che al nono minuto prima colpisce la traversa, a Cragno battuto, e sul prosieguo dell’azione insacca ma il gol viene annullato dal Var per posizione di fuorigioco dell’attaccante. Gli scaligeri però non ci mettono molto a trovare il vantaggio. Al 21esimo è Zaccagni a sbloccare il match con un tap in a porta vuota, servito da Faraoni. Il centrocampista italiano firma così il secondo gol nelle ultime due partite, dopo quello all’Atalanta di settimana scorsa. Ad inizio ripresa il Cagliari trova subito il pareggio grazie a Joao Pedro (48′) che batte Silvestri col sinistro. Nella seconda frazione di gioco fioccano le occasioni da entrambe le parti. Prima Pavoletti colpisce la traversa di testa, poi Favilli spreca su cross perfetto di Di Marco.

Gli uomini di Juric salgono a 16 punti, ad una lunghezza dalla Roma. I sardi muovono la classifica e si portano all’undicesimo posto a quota 12.