Serie A, nel recupero della 7° giornata il Sassuolo vince 2-0 sul Brescia

Il Sassuolo vince per 2-0 in casa del Brescia nel recupero della 7° giornata di Serie A. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 25° del primo tempo grazie al gol di Traorè. Nella ripresa il gol del definitivo 2-0 porta la firma di Francesco Caputo. Torna a vincere la squadra di De Zerbi dopo ben tre pareggi consecutivi, mentre per il Brescia si tratta della prima sconfitta da quando Corini è tornato sulla panchina delle “rondinelle”. La partita era stata rinviata lo scorso 2 ottobre dopo la scomparsa del presidente neroverdi Giorgio Squinzi.