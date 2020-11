Serie A, Napoli-Sassuolo 0-2: Locatelli e Maxime Lopez battono Gattuso

Risultato a sorpresa nell’altra partita in programma alle 18. Il Sassuolo conferma il grande avvio di stagione espugnando il San Paolo di Napoli per 2-0 grazie ai gol di Locatelli (59′) e di Maxime Lopez (95′). Il centrocampista italiano trasforma dal dischetto, spiazzando Ospina con un preciso destro sotto la traversa, dopo la conferma del Var, per fallo di Di Lorenzo su Raspadori. I partenopei provano il forcing finale ma incassano, in pieno recupero, il raddoppio degli ospiti con un contropiede da manuale concretizzato dal centrocampista francese, al primo gol in Serie A. La squadra di Gattuso si ferma così per la seconda volta in campionato – la prima ‘sul campo’ calcolando la sconfitta a tavolino contro la Juventus – dopo le quattro vittorie su quattro partite effettivamente disputate. I neroverdi di De Zerbi raggiungono così 14 punti e volano al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista Milan. Il Napoli rimane fermo a quota 11, fuori dalla zona Champions, e raggiunto da Roma e Inter.