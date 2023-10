Serie A, Napoli-Milan 2-2: doppietta di Giroud, poi Politano e Raspadori

Un tempo per uno e un risultato che non cambia la classifica delle due squadre

Al Maradona Napoli-Milan finisce 2-2. Il primo tempo è di marca rossonera grazie alla doppietta di Giroud (22' e 31') che porta la squadra di Pioli all'intervallo sul 2-0. Nella ripresa al 50' il Napoli riapre il match grazie al gol di Politano che con un diagonale segna la sua quinta rete in campionato, e dopo 13 minuti rimette in pari il risultato con una splendida punizione di Raspadori. Con questo pareggio le due squadre restano al loro posto in classifica: il Milan terzo con 22 punti, il Napoli quarto con 18.