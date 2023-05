Serie A, Napoli-Inter 3-1: Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano stendono Inzaghi

La squadra di Spalletti vince e lascia i nerazzurri a quota 66 in classifica

Partita emozionante al Maradona tra Napoli e Inter, due squadre che potevano avere sulla carta pochi stimoli. Una infatti ha già vinto il campionato, l'altra ha la testa alla finale di Champions anche se il quarto posto non è ancora aritmetico. Gli azzurri alla fine vincono 2-1 in un secondo tempo scoppiettante. Il vantaggio infatti arriva al 67' con Zambo Anguissa, poi il pareggio di Lukaku - un po' a sorpresa - all'82'. Tre minuti più tardi è Di Lorenzo a rimettere il Napoli avanti prima, poi la terza rete di Gaetano nel recupero. Nel primo tempo il rosso a Gagliardini. L'Inter resta a quota 66, a +7 sulla Roma in campo domani con la Salernitana.