Il Napoli batte 3-0 il Frosinone nel sabato sera della Serie A e fa registrare il terzo risultato utile consecutivo in campionato. I partenopei passano in vantaggio al 29' su rigore con De Bruyne, dopo che tre minuti prima proprio il belga aveva deciso di cedere il pallone a Hojlund. L'attaccante danese era stato ipnotizzato da Palmisani, che però si era mosso prima del fischio dell'arbitro e quindi è stato necessario ripetere l'esecuzione dal dischetto. Dopo 3' gli azzurri raddoppiano con Lang con un preciso rasoterra. In pieno recupero, nel finale, il tris firmato ancora De Bruyne, che manda in rete da due passi su servizio di Giovane. La squadra di Allegri sale così all'ottavo posto in classifica con 10 punti, gli stessi di Como e Juventus. La formazione di Alvini invece, dopo la vittoria casalinga contro il Como, cade al Maradona e resta a quota 10, nona.