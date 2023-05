Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0: decide un rigore di Osimhen

Al Maradona, dopo l'ingresso trionfante in campo per festeggiare lo scudetto con la passerella d'onore da parte degli avversari, il Napoli ha battuto 1-0 la Fiorentina grazie ad un calcio di rigore trasformato al 74' da Osimhen (che ne aveva sbagliato uno al 48'). Poi al triplice fischio finale inizia la festa scudetto organizzata dal Club con la firma del regista Paolo Sorrentino. Gli azzurri al completo hanno effettuato il giro di campo sventolando un enorme tricolore. Tripudio all'interno del Maradona, ma anche fuori dallo stadio, dove in tanti sono rimasti a vivere le emozioni della partita. Accesi fumogeni e fuochi d'artificio in varie parti della città.