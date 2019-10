Serie A, Muriel show contro l’Udinese. Pari 1-1 in Spal-Napoli e in Torino-Cagliari

Un’Atalanta a doppia velocità: tartaruga in Champions, ghepardo in Serie A. La Dea infatti si sbarazza agilmente dell’Udinese con l’impressionante punteggio di 7 a 1. Eppure i friulani erano riusciti a passare in vantaggio con Okaka, ma l’illusione finisce presto e inizia l’incubo. Ilicic pareggia al 21esimo e Muriel su rigore dieci minuti più tardi firma il vantaggio. L’espulsione di Opoku proprio in occasione del penalty spiana la strada ai bergamaschi, che siglano il 3 a 1 sempre con Ilicic alla fine del primo tempo. La ripresa è un monologo: doppietta di Muriel, gol di Pasalic e di Traore. Udinese spazzata via e Atalanta sempre più nelle zone altissime della classifica. Anche perché si ferma pure il Napoli, stoppato sull’1 a 1 dalla Spal. Tutto nel primo tempo, con il sinistro di Milik ad aprire le marcature e la rete di Kurtic a regalare a Semplici un punto importante. Non riesce invece ancora a vincere il Torino di Mazzarri. All’ombra della Mole infatti è il Cagliari a mettere la testa avanti al 40esimo con Nandez, ma i granata sono caparbi a rimanere in partita e a raggiungere il pareggio finale con l’invenzione di Zaza al minuto 69.