Serie A, Monza-Inter 2-2: il pari di Caldirola al 93′

I padroni di casa non mollano e nel finale sfiorano anche l'impresa

Dopo il successo di mercoledì sul Napoli, la corsa verso la vetta dell'Inter di Inzaghi viene fermata nei minuti di recupero della sfida con il Monza da un gol di Caldirola (deviazione di Dumfries). Nerazzurri in vantaggio dopo 10 minuti con il gol di Darmian, ma dopo soli sessanta secondi il Monza pareggia i conti con Ciuma. Un primo tempo ricco di emozioni si conclude con l'Inter in vantaggio grazie al gol di Lautaro Martinez al 22'. Nella ripresa i padroni di casa tengono le offensive dell'Inter restando sempre in partita fino ai minuti di recupero quando arrivano al gol del pari e sfiorano quello dell'impresa.