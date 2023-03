Serie A, Monza-Empoli 2-1: Izzo regala i tre punti a Palladino

Si chiude l'anticipo del sabato di Serie A con il Monza che in casa batte 2-1 l'Empoli di Paolo Zanetti. Ad aprire le marcature ci ha pensato Patrick Ciurria con il suo quarto gol in campionato convalidato dopo l'intervento del Var. Il pareggio dell'Empoli arriva in apertura di secondo tempo con Satriano che è il più lesto ad avventarsi su un pallone vagante in area e a battere Di Gregorio. La rete che decide il match arriva però al 67esimo minuto con Izzo che stacca più in alto di tutti e batte Perisan. Palladino vola a 32 punti in classifica posizionandosi al nono posto in classifica. Terza sconfitta nelle ultime 5 per l'Empoli di Zanetti che invece si ferma a 28 punti.