Serie A, Milan-Salernitana 2-0: decidono Kessié e Saelemaekers

Milan e Salernitana hanno aperto a San Siro la sedicesima giornata di Serie A. Una partita senza storia che ha visto prevalere i padroni di casa per 2-0 grazie ai gol di Kessié al 5' e di Saelemaekers al 18'. I campani, quasi mai pericolosi, si sono arresi agli uomini di Pioli già nella prima frazione. Con questa vittoria i rossoneri si riportano in cima alla classifica con 38 punti, in attesa del match tra Napoli e Atalanta in programma alle 20:45 di questa sera. La Salernitana, invece, fallisce il momentaneo sorpasso al Cagliari rimanendo in fondo alla classifica.