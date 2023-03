Serie A, Milan-Salernitana 1-1: i rossoneri falliscono l’aggancio all’Inter

A San Siro Milan-Salernitana finisce 1-1. I padroni di casa hanno il controllo del gioco sin dai primi minuti ma raramente riescono a sfondare. Paulo Sousa schiera in campo una Salernitana concentrata, brava a chiude gli spazi ai rossoneri con un Ochoa praticamente inoperoso per tutto il primo tempo. Poco prima dell'intervallo, però, Giroud sblocca il risultato con un colpo di testa su azione da calcio d'angolo. Nella ripresa, al 61', una disattenzione della difesa rossonera genera un contropiede della Salernitana sul quale Dia segna e rimette in parità il risultato, che non cambierà fino alla fine. Un punto pesante per i campani che allungano la distanza dalla zona salvezza. Ennesima occasione persa per il Milan che resta al quarto posto fallendo l'aggancio all'Inter.