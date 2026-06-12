Vlasic non sarà un nuovo giocatore della Roma. Questo, almeno, è quanto trapela dalle sue ultime parole. Il fantasista croato, impegnato con la sua Nazionale al Mondiale, ha le idee chiare sul suo futuro: restare al Torino e provare a scrivere la storia del club. L’interesse dei giallorossi, dunque, sembra destinato a restare tale. “Con il Torino abbiamo degli obiettivi e voglio ottenere dei risultati con questo club: qui la gente vive davvero per la squadra e penso sia una cosa fantastica fare qualcosa di grande in questa piazza”, ha dichiarato Vlasic ai microfoni ufficiali della Serie A. Poi un passaggio anche sul suo ruolo in granata: “Mi sento onorato di indossare la fascia di capitano quando Zapata non c’è. Ne sono orgoglioso, ma è una grande responsabilità. La apprezzo perché penso di essermela meritata con il lavoro e l’esempio. Mi piace quando le persone possono contare su di me e posso essere d’esempio per gli altri. I tifosi danno un’energia in più”. Infine, un pensiero su Torino e sul suo legame con la città: “È bellissima, ci sono tanti bei luoghi, piazze e monumenti e adoro passeggiare per le vie. Devo dire che mi sento a casa: la mentalità è molto simile a quella croata, qui si mangia bene, si vive bene e le persone sono affettuose. Penso che, per tutto quello che è successo nella mia vita e nella mia carriera, il meglio deve ancora venire”.