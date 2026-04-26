Serie A, Milan-Juventus 0-0: poche emozioni a San Siro. Roma a -3 dai bianconeri

Finisce 0-0 il big match della 34esima giornata tra Milan e Juventus. Poche emozioni a San Siro, nella ripresa Saelemaekers colpisce una traversa, ma non basta. I rossoneri rimangono terzi in classifica a -12 dall'Inter che domenica può vincere il campionato in caso di vittoria contro il Parma. La Roma recupera due punti sulla Juventus e ora la zona Champions è a tre lunghezze. Nella prossima giornata i giallorossi ospiteranno la Fiorentina mentre la squadra di Spalletti giocherà in casa col Verona. Il Como affronterà il Napoli.