Serie A, Milan: Brahim Diaz positivo al Covid-19

Il giocatore sta bene ma è stato isolato. Il gruppo squadra è risultato negativo al giro di tamponi effettuato in seguito

Per il Milan le brutte notizie sembrano non avere fine. Al lungo stop di Maignan e Florenzi e all'isolamento di Theo Hernarndez si aggiunge la positività di Brahim Diaz. Il club rossonero lo ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale, il giocatore sta bene ma è stato isolato. Il gruppo squadra è risultato negativo al giro di tamponi effettuato in seguito. La società ha inoltre comunicato che avverrà un monitoraggio stretto seguendo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti. Difficile immaginare se sarà disponibile o meno nella sfida contro la Roma il 31 ottobre all'Olimpico, il Milan di sicuro perde uno dei suoi uomini più in forma.