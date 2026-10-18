I rossoneri dominano per 57' e vanno avanti di tre gol grazie alle reti di Ramos (rigore), Rabiot e Gila. Vano il tentativo di rimonta dei nerazzurri
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Bastano 57' al Milan, nonostante la tensione del finale, per tornare a vincere in Serie A nel big-match contro l'Atalanta. Reduce dal netto successo in Europa League contro il Salisburgo (4-0) dopo il pari contro il Sassuolo (1-1) di sette giorni fa, i rossoneri conquistano tre punti pesantissimi in campionato. Al 24' Ramos apre le danze su rigore, poi ci pensa Rabiot con un destro chirurgico a chiudere il primo tempo sul 2-0. Al 57' Gila cala il tris, poi però il Milan cala notevolmente e la Dea sembra crederci. Al 66' Gaetano riapre la partita, all'81' Krstovic crea tensione e apprensione a San Siro. Il risultato, comunque, non cambia: la squadra di Amorim vince 3-2 e sale al quarto posto in classifica con 15 punti. Resta a quota 9 invece la formazione di Sarri, decima.
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