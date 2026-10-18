Paulo Dybala è sempre più vicino al ritorno in campo. Il numero 21 della Roma ha dovuto dare forfait per l'ultima sfida contro il Genoa a causa di un affaticamento al polpaccio destro, accusato nella super-sfida di mercoledì scorso contro il Real Madrid. Ma la Joya, secondo La Repubblica, potrebbe tornare subito a risentire la musichetta della Champions League. Dybala viaggia infatti verso il ritorno tra i convocati per la partita di martedì contro lo Slovan Bratislava, partendo ovviamente dalla panchina. Oggi l'argentino ha svolto lavoro personalizzato, ma filtra ottimismo sulle sue condizioni. Domani è attesa la decisione definitiva, che potrebbe essere svelata anche dallo stesso Gasperini nella conferenza stampa delle 13:30.