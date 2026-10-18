Bove: "Ora sono felice, ho ritrovato me stesso. La Roma? È partita bene ma il campionato è lungo"

C'è tanta Roma questa sera al Festival del Cinema. Dopo la presentazione di questa mattina, infatti, è attesa per stasera la prima di "In un Battito", il docufilm che racconta la vita di Edoardo Bove dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024. Sul red carpet, insieme all'ex centrocampista giallorosso oggi in forza al Watford, ha sfilato anche il tennista e tifoso romanista Flavio Cobolli, migliore amico di Bove. Ma non solo. Come testimoniato da Eleonora Trotta su Instagram, sono diversi i giallorossi presenti questa sera alla prima del docufilm. Da Niccolò Pisilli agli ex Tommaso Baldanzi e Stephan El Shaarawy, accompagnati dalle rispettive compagne. Presente anche Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina ai tempi del tragico evento. Un'occasione per mostrare vicinanza e affetto a un progetto che ha visto coinvolto Bove in prima persona.

Contenuto non disponibile.