Il calendario impone il turnover, maxi o mini che sia. Gasperini cambierà interpreti anche contro lo Slovan Bratislava, martedì sera nel terzo match stagionale di Champions. E, magari evitando di esagerare con la rotazione, cercherà di ritrovare gran parte dell’assetto preferito, scegliendo quei giocatori che di solito va a inserire nella formazione base. Dopo la Grande Emergenza vissuta nella partita contro il Genoa, con 7 giocatori diversi dall’inizio rispetto al match perso mercoledì contro il Real, con 5 titolari assenti - gli infortunati Svilar, Koné, Cristante e Dybala più lo squalificato Malen - e appena 2 presenti - Ndicka e Soulé - ecco che Gian Piero avrà sicuramente più scelta. Innanzitutto ritrovando Malen, miglior finalizzatore del gruppo - già 8 gol, 6 in campionato e 2 in coppa - e anche i difensori e gli esterni esclusi parzialmente, Hermoso e Wesley, o totalmente, Mancini e Molina. Così i giallorossi non dovrebbero faticare a ritrovare l’identità, smarrita almeno fino all’intervallo davanti al 3-4-2-1 di De Rossi, con interpreti abituati a giocare spesso insieme. Mancheranno ancora Svilar e Koné, da aspettare fino a dopo la sosta. E con loro pure Cristante e Dybala, che Gasperini conta però di riavere per la sfida di sabato con il Napoli al Maradona, il capitano almeno per la panchina e l’argentino titolare. Dybala potrebbe pure rientrare tra i convocati per la partita contro lo Slovan: il test per lui nell’allenamento della vigilia, quando Gian Piero sarà chiamato a decidere anche chi tenere fuori in Champions e chi far rientrare dopo l’esclusione contro il Genoa. Massima attenzione, dunque, al minutaggio. Non c’è solo la Champions nella sua testa: lo sguardo quindi va pure al prossimo impegno in campionato, il faccia a faccia con Allegri.

Pellegrini con lo Slovan: Gasperini riflette sul ruolo

. In quel settore, almeno fino a quando Cristante non sarà a disposizione,: sono, sempre titolare nelle ultime tre partite, e. La coppia funziona, ma è. Soprattutto l’olandese che continua a dare la sua disponibilità («da sempre gioco più gare di fila» ha ricordato sabato sera). Gian Piero, però, potrebbe anche lasciarlo fuori in Champions e tenerselo per il viaggio a Napoli. In questo caso, accanto a Pisilli,. Che, comunque,. Al posto dell’olandese in mediana oppure