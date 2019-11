Serie A, l’Udinese riparte: 3-1 sul Genoa. Il Verona doma il Brescia. Pari tra Lecce e Sassuolo

Pomeriggio di Serie A ricco di emozioni. L’Udinese, dopo aver subito 11 gol in due partite (con conseguente esonero di Tudor) supera per 3-1 il Genoa a Marassi. A regalare i tre punti ai bianconeri, prima il diagonale mancino di Sema all’87’esimo e poi la stoccata di Lasagna. Vittoria anche per il Verona, che passa in vantaggio con Salcedo, al suo primo gol nella massima serie, per poi raddoppiare con Pessina all’85esimo. Due minuti più tardi, arriva la magia all’incrocio dei pali di Balotelli, nervoso dopo l’ennesimo episodio di razzismo. Pari invece tra Sassuolo e Lecce a Via del Mare. La squadra di De Zerbi recupera per due volte i salentini, con Berardi che fissa il punteggio sul 2-2 dopo il momentaneo vantaggio firmato Falco. Alle 18:00 Fiorentina-Parma, mentre alle 20:45 il big match di San Siro con il Milan che ospita la Lazio.