Serie A: lo Spezia è salvo, l’Atalanta si prende la Champions League

La Dea batte il Genoa 4-3, mentre i liguri si impongono 4-1 sul Torino

L'Atalanta può sorridere in una partita folle: contro il Genoa finisce 4-3 e vola matematicamente in Champions. I nerazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio di tre reti a firma di Zapata (9'), Malinovskyi (26') e Gosens (44'), mentre nella ripresa i rossoblù provano ad accorciare le distanze con Shomurodov al 49'. Due minuti più tardi il 4-1 di Pasalic sembra aver chiuso definitivamente la partita ma non è così, perché al 67' Pandev va in rete su rigore, mentre all'85' ancora una volta Shomurodov tiene viva la partita sul 3-4. Lo Spezia stravince in casa contro il Torino: 4-1 ai granata. I liguri si portano in doppio vantaggio nel primo tempo con le reti di Saponara (19') e rigore di Nzola (41'). Nella ripresa Belotti su rigore (53') dimezza le distanze, mentre nel finale dilagano i bianconeri: ancora Nzola al 74' ed Erlic all'84' chiudono la partita. Lo Spezia con una giornata di anticipo è ufficialmente salvo.