Serie A, lo Spezia batte la Salernitana 2-1 in rimonta

Vittoria importante per i liguri che salgono a quota sette in classifica. Crisi profonda per la Salernitana di Castori

Lo Spezia vince in rimonta 2 a 1 sulla Salernitana e sale a quota 7 punti in classifica. Dopo il vantaggio di Simmy quasi allo scadere del primo tempo, riacciuffano la gara Strelec al 51' e Kovalenko al 76'. La Salernitana aveva approcciato nel migliore dei modi alla gara, ma i padroni di casa sono usciti dal break con un altro piglio. Si matte male adesso per la squadra di Castori che rimane ferma a quattro punti, uno in più del Cagliari in campo domani alle 12.30 contro la Sampdoria. Boccata d'ossigeno per i liguri invece, che raggiungono momentaneamente il Sassuolo in classifica.