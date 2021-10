Serie A, l’Inter passa sull’Udinese per 2-0 grazie ad una doppietta di Correa

Gli uomini di Inzaghi rimangono attaccati alle capoliste con 24 punti

Nel match di Serie A delle 12:30 si affrontano Inter e Udinese. I nerazzurri fanno la partita per tutto il primo tempo godendosi un super Barella, andato al tiro ben quattro volte in 45'. Il vantaggio, però, arriva al quindicesimo del secondo tempo grazie a una bella cavalcata palla al piede di Correa che, arrivato in area di rigore praticamente indisturbato, ha battuto senza problemi Silvestri. L'argentino si è ripetuto 8 minuti più tardi fissando il risultato sul 2-0. Gli uomini di Inzaghi rimangono attaccati alle capoliste con 24 punti. Quarta sconfitta in campionato per l'Udinese, ferma al quattordicesimo posto in classifica con 11 punti.