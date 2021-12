Serie A, l’Empoli batte 3-1 l’Udinese in rimonta: toscani a meno due dalla Roma

I toscani salgono a 23 punti, a meno due dalla Roma

Nel primo posticipo di lunedì Empoli e Udinese si sono sfidate al Castellani. I bianconeri sono passati in vantaggio con Deulofeu al 22', ma i padroni di casa non si sono dati per vinti. Nella seconda frazione, infatti, i toscani pareggiano con Stojanovic al 49' per poi completare la rimonta con Bajrami all'ora di gioco. Chiude i conti Pinamonti al 78'. Andreazzoli con questa vittoria sale all'undicesimo posto con 23 punti, a meno due dalla Roma. L'Udinese invece resta ferma al quattordicesimo posto.