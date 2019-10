Serie A, Lecce-Juventus 1-1: Dybala-Mancosu su rigore. Bianconeri spreconi, chance Inter

Dopo la tre giorni europea, la nona giornata di Serie A si è aperta al ‘Via del Mare’ di Lecce, dove i padroni di casa – ancora in cerca del primo punto davanti ai propri tifosi – hanno ospitato la capolista Juventus. La squadra di Sarri, però, non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Match intenso con la squadra di Liverani (oggi in tribuna per squalifica) che gioca a viso aperto, ma la Juventus ha il pallino del gioco. Sono tante le occasioni create, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0 (gol annullato a Higuain per fuorigioco). Nella ripresa i bianconeri vanno in vantaggio al 50′ su calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. Appena 6 minuti più tardi il Lecce pareggia, di nuovo dagli 11 metri: stavolta è Mancosu a gonfiare la rete. La Juve reagisce, ma spreca tantissime occasioni: soprattutto Bernardeschi ha sul sinistro la clamorosa occasione per il nuovo vantaggio. Alla fine è solo 1-1, con Sarri preoccupato soprattutto per le condizioni di Pjanic, uscito per infortunio. Bianconeri che salgono a +2 sull’Inter: per i nerazzurri alle 18 la grande chance di tornare in testa.