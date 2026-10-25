Boccata d'ossigeno per la Juventus e per Luciano Spalletti, almeno parzialmente. I bianconeri, nonostante un secondo tempo molto sporco e difensivo, battono 2-0 il Lecce al Via del Mare grazie alle reti di McKennie al 29' e Douglas Luiz al 41'. I due centrocampisti firmano così il ritorno alla vittoria della Juve, reduce in campionato dal pesante ko contro la Lazio di domenica scorsa. I bianconeri salgono così al settimo posto con 14 punti. I giallorossi di Di Francesco invece, nonostante una buona ripresa e che dovranno fare i conti con il rosso rimediato da Gaspar negli ultimi secondi della partita per proteste, restano a quota 9, dodicesimi.