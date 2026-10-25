"Siamo in un gran momento, abbiamo grande convinzione, giochiamo un buon calcio, cerchiamo di portarlo avanti, il morale è alto. Abbiamo più la sensazione di aver perso due punti, ma è andata bene anche così". Gian Piero Gasperini ieri sera aveva analizzato così il pazzo 3-3 contro il Napoli al Maradona. E nelle ore seguenti alla partita tanti tifosi si sono divisi, sui social e nei bar, tra il rammarico per non aver portato a casa l'intera posta in palio e la consapevolezza che la Roma sia davvero una squadra forte, in grado di sopperire a ogni tipo di difficoltà e di dare tutto anche nelle partite più ostiche. E c'è un dato, in tal senso, che dimostra la bontà del progetto giallorosso: la Roma in Serie A non perde da 15 partite. L'ultima sconfitta in campionato, guardando anche alla passata stagione, risale al 5 aprile scorso, quando l'Inter superò 5-2 la squadra di Gasperini a San Siro. Da quel momento la rincorsa alla qualificazione in Champions ha portato solo vittorie (Pisa, Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona) e il pari in casa contro l'Atalanta. Quest'anno il ruolino è simile: cinque successi e tre pareggi contro le altre tre squadre che partecipano alla Champions, vale a dire Inter, Como e in ultimo Napoli. Un percorso che ha anche consentito a Gasp di raggiungere, contro il Genoa la scorsa settimana, le 300 vittorie in Serie A. Solo l'Inter ha fatto meglio, considerando che l'ultimo ko per i nerazzurri di Chivu risale addirittura al derby perso 3-0 contro il Milan l'8 marzo.