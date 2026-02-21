Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news calcio Serie A, Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji regalano tre punti a Chivu

news calcio

Serie A, Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji regalano tre punti a Chivu

Serie A, Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji regalano tre punti a Chivu - immagine 1
La squadra di Chivu allunga sul Milan secondo che ora a -10
Redazione

Rialza la testa l'Inter dopo il ko in Champions League contro il Bodo. I nerazzurri battono il Lecce 0-2 grazie al gol di Mkhitaryan a un quarto d'ora dalla fine del match e la rete di Akanji nel finale. La squadra di Chivu allunga sul Milan secondo che ora a -10 in attesa della sfida di domani tra i rossoneri e il Parma. Rimane complicata la situazione di classifica dei pugliesi che hanno solamente tre punti in più della Fiorentina terzultima che lunedì ha la possibilità di agganciare il Lecce.

 

Leggi anche
Serie A, Sassuolo-Verona 3-0: Pinamonti e Berardi (doppietta) affondano i gialloblù
Juventus, la FIGC dice ‘no’ alla grazia per Kalulu: contro il Como non ci sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA