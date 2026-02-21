Serie A, Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan e Akanji regalano tre punti a Chivu

Rialza la testa l'Inter dopo il ko in Champions League contro il Bodo. I nerazzurri battono il Lecce 0-2 grazie al gol di Mkhitaryan a un quarto d'ora dalla fine del match e la rete di Akanji nel finale. La squadra di Chivu allunga sul Milan secondo che ora a -10 in attesa della sfida di domani tra i rossoneri e il Parma. Rimane complicata la situazione di classifica dei pugliesi che hanno solamente tre punti in più della Fiorentina terzultima che lunedì ha la possibilità di agganciare il Lecce.