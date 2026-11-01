Terza vittoria consecutiva per i rossoblù ora undicesimi in classifica, tutta costruita nel primo tempo. I giallorossi, invece, restano quattordicesimi
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Il Genoa batte il Lecce, Daniele De Rossi batte Eusebio Di Francesco. Al Via del Mare accade tutto nel primo tempo: all'11' Osmajic porta avanti i rossoblù, al 28' arriva il raddoppio di Junior Messias su assist di un altro ex Roma come El Shaarawy. Non basta, per i giallorossi, la rete su punizione di Maleh, aiutato dalla barriera a beffare Bijlow. Terza vittoria consecutiva (la prima in trasferta in questa stagione) per i liguri dopo i successi contro Juventus e Venezia. Ora la squadra di DDR è undicesima in classifica con 13 punti. Restano quattordicesimi a quota 9, invece, i pugliesi di DiFra.
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