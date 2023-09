Serie A, Lazio-Torino 2-0, Napoli-Udinese 4-1

Vittorie casalinghe per Sarri e Garcia. I partenopei salgono al quinto posto in classifica

Nelle partite delle 20:45 della due giorni del 6° turno di Serie A vincono il Napoli e la Lazio. La squadra di Garcia al Maradona cala il poker: contro l'Udinese finisce 4-1 grazie ai gol di Zielinski, Osimhen , Kvaratskhelia e Simeone. Per i friulani Sanardzic segna il gol della bandiera. All'Olimpico la Lazio batte il Torno grazie ai gol di Vecino e e Zaccagni. Grazie a queste vittorie il Napoli sale al quinto posto in classifca con 11 ounti, la squadra di Sarri a quota 7.

