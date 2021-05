Serie A, Lazio-Torino 0-0: granata salvi, il Benevento retrocede in Serie B

I biancocelesti non vanno oltre il pari a reti bianche, con Immobile che sbaglia anche un rigore nel finale: Torino salvo, i giallorossi di Pippo Inzaghi vanno in B

Arriva dal recupero tra Lazio e Torino il verdetto con l'ultima squadra retrocessa in Serie B dopo Crotone e Parma. All'Olimpico finisce 0-0 una partita tesissima, ma è un punto d'oro per i granata di Nicola che salgono a quota 36 e possono festeggiare l'aritmetica salvezza e condannando il Benevento alla Serie B. I giallorossi di Pippo Inzaghi, che all'ultima giornata potevano giocarsi il tutto per tutto proprio nello scontro diretto con il Torino, sono a 32 punti e non possono più raggiungere gli avversari. Tante le polemiche, da un gol annullato alla Lazio a fine primo tempo a un rigore non concesso ai biancocelesti fino a quello invece concesso a Immobile. All'88' il numero 17 può segnare il gol della vittoria, ma dal dischetto colpisce il palo e anche lui involontariamente contribuisce alla retrocessione del Benevento. Al 96' poi altro palo di Lazzari di testa (nella stessa azione chiesto un altro rigore). Partita tesa, dopo il fischio finale diverse scaramucce tra i giocatori in campo. La Lazio sale a 68, più 7 sulla Roma: i biancocelesti giocheranno l'ultima partita contro il Sassuolo, in lotta con la squadra di Fonseca per la Conference League, ma senza gli squalificati Luis Alberto e Luiz Felipe.