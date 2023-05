Serie A, Lazio-Lecce 2-2: Milinkovic Savic riacciuffa il pareggio in extremis

Il primo anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A si chiude con il pareggio interno della Lazio contro il Lecce. Ad aprire le danze al minuto trentaquattro sono i biancocelesti con Ciro Immobile, che passano in vantaggio approfittando del rigore sbagliato dieci minuti prima dai pugliesi. La risposta dei salentini non tarda ad arrivare: un tiro di Rémi Oudin allo scadere della prima frazione di gioco permette ai ragazzi di mister Marco Baroni di riacciuffare il pareggio. È sempre l'attaccante francese a completare la rimonta, che si concretizza al minuto sessantadue su assist di Gabriel Strefezza. La gioia del Lecce è soffocata però a un passo dal triplice fischio da Sergej Milinkovic-Savic, che al novantaquattresimo fissa il definitivo punteggio sul 2-2. Per i salentini la salvezza resta ancora lontana.