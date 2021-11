Serie A, Lazio-Juventus 0-2: doppietta di Bonucci su rigore

Il big match delle 18 va ai bianconeri, che vincono e agganciano i rivali di giornata

Con un doppio rigore di Bonucci, la Juventus vince e aggancia la Lazio in classifica a quota 21punti. I bianconeri di Allegri sono passati in vantaggio al 23' con il difensore centrale, e poi hanno raddoppiato nella ripresa a 7 dalla fine. La partita è stata tattica e piuttosto equilibrata. La Juventus grazie a questa vittoria rientra in corsa nelle zone alte della classifica, in attesa di eventuali passi falsi delle rivali. Stasera infatti c'è Fiorentina-Milan alle 20.45. Battuta d'arresto per la squadra dell'ex Sarri, che giovedì tornerà a giocare in Europa League. Per i bianconeri torna la Champions: martedì 23 novembre c'è il Chelsea.