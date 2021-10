Serie A, Lazio-Inter 3-1: Felipe Anderson segna con Dimarco a terra

Il brasiliano protagonista di un gesto poco sportivo secondo gli avversari: all'Olimpico finisce in rissa

Simone Inzaghi torna da ex all'Olimpico e ne esce sconfitto. La Lazio batte l'Inter 3-1 in rimonta, dopo il botta-risposta su rigore di Perisic e Immobile, ma il protagonista della gara è Felipe Anderson che all'81' conquista palla a centrocampo e, nonostante Dimarco a terra per un fallo precedente, continua l'azione che poi andrà a concludere a rete per il gol del vantaggio della Lazio. I giocatori nerazzurri si sono scagliati furiosi sul brasiliano reo di un gesto poco sportivo. Il direttore di gara ammonisce quattro giocatori, due per parte, ma convalida il gol. Poi nei minuti di recupero Milinkovic Savic chiude la partita con un colpo di testa che sigla il 3-1. Con questa vittoria la Lazio sale a 14 punti in classifica, mentre l'Inter si ferma a 17.