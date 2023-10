Serie A, Lazio-Fiorentina 1-0: decide Immobile su rigore al 95°

i biancocelesti salgono al settimo posto in classifica con 16 punti, uno in meno della Viola

All'Olimpico Lazio-Fiorentina finisce 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Immobile al 95° nel'ultima azione della gara. Primo tempo di marca viola con un gol annullato a Beltran che pochi minuti dopo colpisce anche un palo. Padroni di casa pericolosi nel primo tempo con Luis Alberto e nella ripresa con Felipe Anderson. Diversi cambi da entrambe le parti, decisivi quelli di Sarri, soprattutto con l'ingresso di Ciro Immobile al 77°, l'uomo che alla fine regala i tre punti alla Lazio. Con questa vittotia, terza consecutiva, i biancocelesti salgono al settimo posto in classifica con 16 punti, uno in meno della Fiorentia.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.