Serie A, Lautaro spinge l’Inter al primo posto. Immobile show contro l’Udinese

Stavolta l’Inter non sbaglia. Dopo il pareggio del Mapei Stadium della Juventus, gli occhi calcistici di tutta Italia erano puntati sulla sfida di San Siro tra i nerazzurri e la Spal. La squadra di Conte infila i tre punti, prendendosi così la vetta della classifica spodestando i bianconeri, grazie al 2 a 1 contro Semplici e alla super prestazione di Lautaro Martinez, autore di una doppietta. A nulla è servita la rete del brivido, quella di Valoti, se non a mettere ancor più in fibrillazione i cuori dei tifosi interisti che adesso aspetteranno la Roma al Meazza nella sfida di venerdì prossimo. Se Lautaro chiama, Ciro risponde. All’Olimpico infatti Immobile mette a segno una doppietta che apre le marcature contro una spenta Udinese. Bene anche Correa, che si guadagna sia il rigore del 2 a 0 sia quello del 3 a 0 finale, realizzato da Luis Alberto che sigla dagli undici metri e festeggia con dedica ai genitori. Tutto nel finale invece al Tardini di Parma, dove il Milan di Pioli passa 1 a 0 affidandosi ancora una volta all’energia di Theo Hernandez per tornare alla vittoria, che in casa rossonera mancava da circa un mese.