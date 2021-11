Serie A, l’Atalanta vince in casa del Cagliari 2-1

La squadra di Gasperini supera l'ostacolo sardo e sale a quota 22

L'Atalanta supera di misura il Cagliari e sale a quota 22 punti in classifica. Succede tutto nel primo tempo: i bergamaschi partono subito forte con la rete di Pasalic che spiana la strada al 6' minuto di gioco. Il Cagliari si scuote e reagisce poco prima della mezz'ora grazie alla rete di Joao Pedro. Poco prima del duplice fischio, Zapata chiude i conti e fa 1-2. La dea torna a gioire dopo l'amaro pareggio in Champions contro il Manchester United. Per il Cagliari ultimo della classe, è sempre più notte fonda.