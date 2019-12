Serie A, l’Atalanta frena: vince il Bologna. La Juve si riprende la vetta, solo un punto per il Milan

Domenica importantissima per la corsa Champions League. Dopo l’impresa di mercoledì sera, l’Atalanta era chiamata alla conferma in casa del Bologna. Gli uomini di Gasperini, però, frenano al ‘Dall’Ara’ e vanno ko per 2-1 a causa dei gol di Palacio e Poli. A nulla serve la rete di Malinovskyi: i nerazzurri frenano e concedono alle dirette avversarie – come la Roma – un’occasione importante per allungare. Non sbaglia, invece, la Juventus che batte 3-1 l’Udinese e si riprende la vetta in attesa di vedere l’Inter a Firenze. A segno Ronaldo con una doppietta e Bonucci mentre per i friulani gol di Pussetto. Dopo due vittorie di fila si ferma il Milan, che in casa con il Sassuolo non va oltre lo 0-0.