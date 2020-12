Serie A, l’Atalanta domina 3-0 la Fiorentina. Il Napoli vince 2-1 in rimonta con la Samp

Non solo la Roma della vittoria schiacciante in casa del Bologna per 5-1. Alle 15 sono andate in scena altre due partite importanti in questa domenica di Serie A per la corsa al quarto posto. Il Napoli fatica, ma riesce a rimontare la Sampdoria che era andata in vantaggio con Jankto al 20′. Nella ripresa gli azzurri la ribaltano coi cambi: al 53′ pareggia Lozano, al 68′ il gol vittoria di Petagna. Tre punti importanti anche per l’Atalanta di Gasperini, fresca di qualificazione agli ottavi di Champions: match mai in discussione, finisce 3-0 con le reti di Gosens, Malinovskyi e Toloi. Alle 18 Genoa-Juventus, alle 20.45 Milan-Parma. Il Napoli sale al terzo posto a 23 punti, l’Atalanta è a 17 con la Roma nel mezzo a 21.