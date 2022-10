Serie A, la Salernitana vince di misura contro lo Spezia: decisivo Mazzocchi

Nella prima sfida del sabato di Serie A, all'Arechi di Salerno, i granata di Nicola hanno battuto per 1-0 lo Spezia. Decisiva la rete, la seconda in campionato, di Mazzocchi, arrivata a inizio ripresa. Seconda vittoria nelle ultime 5 dunque per la Salernitana che vola al nono posto in classifica superando Sassuolo, Torino e Fiorentina, impegnate domani. Situazione difficile invece in casa Spezia che rimane a 9 punti in classifica e domani in caso di vittoria di Lecce e Bologna, potrebbe ritrovarsi quart'ultima.