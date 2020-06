Serie A, la Lazio vince spinta da un rigore generoso: con la Fiorentina finisce 2-1

La Lazio torna alla vittoria, ma è polemica per il rigore dato da Fabbri a Caicedo. I biancocelesti s’impongono 2-1 sulla Fiorentina in rimonta ed è decisivo l’episodio del penalty che ha permesso a Immobile di firmare il pareggio momentaneo. Al 67′ Caicedo riceve palla in area, il controllo non è perfetto e l’attaccante si lascia andare. Per l’arbitro è rigore tra le proteste dei viola. Dopo il pareggio arriva il gol vittoria di Luis Alberto. Il vantaggio della Fiorentina lo aveva firmato Ribery nel primo tempo.