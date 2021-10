Serie A, la Juventus cade ancora: il Verona vince 2-1 grazie a un Simeone super

Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri che rimangono fermi a 15 punti

La Juventus torna in campo dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo e perde ancora. Stavolta ad avere la meglio sui bianconeri è stato l'Hellas Verona. Un inizio di gara arrembante degli uomini di Tudor che al 20' del primo tempo erano già 2-0 grazie a una doppietta di un ispiratissimo Simeone. La 'Vecchia Signora' si risveglia verso la fine della prima frazione, ma non riesce a rendersi pericolosa. Nel secondo tempo sono gli uomini di Allegri ad avere il controllo del gioco. Le migliori occasioni capitano sui piedi di Dybala, autore di un tiro a giro fermato dalla traversa, e Mckennie che in spaccata ha provato a deviare in porta un bel cross dalla trequarti. Sarà proprio il centrocampista americano ad accorciare le distanze all'80'. Gli scaligeri portano a casa la seconda vittoria consecutiva agganciando proprio la Juventus ferma al settimo posto con 15 punti.